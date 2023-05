Une monnaie électronique adossée à l’or. C’est du moins la nouvelle initiative des autorités au Zimbabwe. Elle avait été annoncée il y a quelques jours par la Reserve Bank of Zimbabwe. L’objectif, selon les autorités de ce pays, est de fournir aux investisseurs une plate-forme pour économiser, investir et effectuer des transactions sur l'or. Cette monnaie sera accessible au public à 10 USD. Les jetons seront bientôt disponibles et pourront intervenir directement dans l’économie zimbabwéenne.

L'offre permet d'acheter des jetons numériques adossés à de l'or physique auprès de banques commerciales, de sociétés de construction et de la People's Own Savings Bank. Il est ouvert aux particuliers, institutions financières, entreprises et autres entités. La monnaie a ainsi l’avantage d’être accessible à tout le monde. La tarification est basée sur le prix international standard de l'or déterminé par la London Bullion Market Association. Mais il s’agit d’une initiative qui n’est pas du goût du Fonds Monétaire International.

L’institution financière a mis en garde le Zimbabwe contre l'adoption d'une monnaie numérique adossée à l'or. Le Fmi estime qu’il y a des préalables à faire avant de s’engager sur cette voie. « Une évaluation minutieuse doit être menée pour s'assurer que les avantages de cette mesure l'emportent sur les coûts et les risques, y compris, par exemple, les risques de stabilité macroéconomique et financière, les risques juridiques et opérationnels, les risques de gouvernance, le coût des réserves de change abandonnées », a fait savoir un porte-parole du FMI.