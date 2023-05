L'équilibre du pouvoir nucléaire mondial est une réalité complexe et constamment changeante. Selon une analyse récente de la FAS (Federation of american scientists), la Russie domine actuellement le classement mondial avec le plus grand nombre d'armes nucléaires. Il est important de noter que, bien que l'inventaire global d'armes nucléaires soit en déclin, le rythme de réduction a ralenti par rapport aux 30 dernières années. De plus, les réductions n'ont lieu que parce que les États-Unis et la Russie continuent de démanteler les têtes de guerre précédemment retirées. En revanche, le nombre de têtes de guerre dans les stocks militaires mondiaux - qui comprend les têtes de guerre assignées aux forces opérationnelles - est à nouveau en augmentation.

1. La Russie

La Russie possède l'arsenal nucléaire le plus important au monde avec environ 5,889 têtes nucléaires. Parmi celles-ci, 1,674 sont déployées de manière stratégique, tandis que le reste se trouve dans les réserves. En outre, la Russie possède 2,815 têtes nucléaires non déployées. La Russie, avec les États-Unis, possède environ 89% de l'inventaire total des armes nucléaires du monde.

Article similaire Armement: la Chine domine les USA dans un domaine, mais cela suffira-t-il ? La prépondérance militaire, autrefois largement dominée par les États-Unis, a été remise en question ces dernières années avec l'émergence de la Chine comme une superpuissance…

2. Les États-Unis

Les États-Unis suivent de près la Russie avec environ 5,244 têtes nucléaires. Parmi celles-ci, 1,670 sont déployées de manière stratégique, 100 sont non stratégiques et 1,938 sont en réserve. Les États-Unis sont également connus pour avoir le plus haut niveau de transparence en matière de stock d'armes nucléaires.

3. La Chine

La Chine, avec 410 têtes nucléaires, occupe la quatrième place. Contrairement à d'autres puissances nucléaires, la Chine n'a aucune tête nucléaire déployée de manière stratégique. Cependant, la Chine est l'un des pays qui augmentent activement leurs réserves d'armes nucléaires.

4. La France

La France occupe la troisième place avec 290 têtes nucléaires. Sur ce nombre, 280 sont déployées de manière stratégique et seulement 10 sont conservées en réserve. La France maintient un inventaire relativement stable.

5. Le Royaume-Uni

Le Royaume-Uni complète le top 5 avec 225 têtes nucléaires. Parmi celles-ci, 120 sont déployées de manière stratégique et 105 sont en réserve. Cependant, depuis 2021, le Royaume-Uni a cessé de divulguer publiquement les chiffres relatifs à son stock opérationnel, ses têtes nucléaires déployées ou ses nombres de missiles déployés.

Bien que le nombre total d'armes nucléaires dans le monde ait diminué depuis la Guerre Froide, la quantité reste très élevée avec environ 12,500 têtes nucléaires à travers le monde. La majorité de ces armes sont détenues par les États-Unis et la Russie, mais d'autres nations continuent d'augmenter leurs stocks. Tous les pays dotés de l'arme nucléaire continuent de moderniser leurs forces à un rythme significatif, et aucun ne semble planifier un désarmement nucléaire à court terme. La transparence sur le nombre exact d'armes nucléaires détenues

par chaque pays varie considérablement. Les États-Unis étaient autrefois le plus transparent à ce sujet, mais ont récemment cessé de divulguer ces informations. D'autres pays, comme Israël, sont extrêmement opaques sur leurs stocks d'armes nucléaires.

Les préoccupations pour le futur

Au lieu de planifier le désarmement nucléaire, les États dotés d'armes nucléaires semblent planifier de conserver de grands arsenaux pour l'avenir indéfini. Ils sont donc en conflit avec l'objectif et l'esprit du Traité sur la non-prolifération des armes nucléaires. Tous continuent de moderniser leurs forces nucléaires restantes à un rythme significatif, plusieurs ajoutent de nouveaux types et/ou augmentent le rôle qu'elles jouent dans la stratégie nationale et les déclarations publiques, et tous semblent déterminés à conserver des armes nucléaires pour l'avenir indéfini. Ainsi, bien que le monde ait fait des progrès significatifs dans la réduction des arsenaux nucléaires depuis la Guerre Froide, l'existence continue et l'expansion potentielle des armes nucléaires demeurent des préoccupations majeures pour la sécurité internationale.