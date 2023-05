Le site spécialisé dans le voyage, The Swiftest, a récemment publié un classement des 50 pays les plus dangereux pour les voyageurs. Ce classement est basé sur les 50 pays les plus visités au monde et prend en compte sept catégories pour déterminer le niveau de danger : les meurtres, les accidents routiers, les empoisonnements involontaires, l'insalubrité, les maladies transmissibles, les années de vie perdues liées aux blessures, ainsi que le taux de risques de catastrophes naturelles. Voici un aperçu des 10 pays les plus dangereux selon ce classement, suivi des 40 autres pays également inclus dans la liste :

Afrique du Sud : Avec un taux d'homicides élevé et une mortalité routière importante, l'Afrique du Sud se place en tête du classement. Toutefois, de nombreuses zones du pays restent sûres pour les voyageurs, à condition de prendre des précautions adéquates. Inde : L'Inde est réputée pour ses problèmes de pollution et d'hygiène, qui augmentent le risque de maladies transmissibles et de problèmes de santé. Le pays connaît également un taux de mortalité routière élevé, en partie dû à la circulation chaotique. République Dominicaine : Les touristes doivent se méfier des risques d'empoisonnement involontaire et de problèmes d'hygiène dans ce pays des Caraïbes. La prudence est également de mise sur les routes. Mexique : Le Mexique est particulièrement touché par les homicides, souvent liés à la criminalité organisée et aux cartels de la drogue. Cependant, certaines régions touristiques restent relativement sûres. Brésil : La violence urbaine et les accidents de la route sont les principaux dangers pour les touristes au Brésil. Toutefois, les risques varient considérablement selon les régions et les destinations choisies. Cambodge : Bien que le Cambodge soit une destination prisée pour sa richesse culturelle et historique, les voyageurs doivent être conscients des problèmes d'insalubrité et des risques de catastrophes naturelles, comme les inondations. Philippines : Les Philippines sont confrontées à des défis en matière de santé publique, tels que les maladies transmissibles, ainsi qu'à un risque élevé de catastrophes naturelles, notamment les typhons. Arabie saoudite : La mortalité routière est un problème majeur en Arabie saoudite. Les voyageurs doivent également être attentifs aux conditions d'hygiène lors de leur séjour. Vietnam : Le Vietnam présente des risques de maladies transmissibles et de problèmes de sécurité routière. Les voyageurs doivent faire preuve de vigilance lorsqu'ils se déplacent dans le pays. Indonésie : L'Indonésie est exposée à des risques importants de catastrophes naturelles, tels que les séismes et les éruptions volcaniques. Les problèmes de santé publique liés à l'insalubrité et aux maladies transmissibles sont également des préoccupations pour les touristes.

Il est important de souligner que les risques évoqués dans ce classement peuvent varier considérablement en fonction de différents facteurs. Par exemple, la manière dont le voyage est organisé, le type de logement choisi. Hormis cela, il est essentiel pour les voyageurs de se renseigner sur les risques potentiels et les précautions à prendre avant de se rendre dans un pays étranger. Voici la suite du classement

