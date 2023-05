Kevin Darmody, un Australien de 65 ans a connu une fin tragique. Le samedi dernier, ce gérant de pub s’était rendu au nord de l’État du Queensland pour effectuer une partie de pêche avec un groupe de concitoyens. L’État du Queensland est réputé pour abriter une importante colonie de crocodiles. Kevin Darmody s’est malheureusement retrouvé au mauvais endroit au mauvais moment. Des témoins ont déclaré que la partie de pêche a viré au cauchemar pour le sexagénaire lorsqu’il s’est retrouvé confronté à des crocodiles.

Les hurlements de Kevin Darmody étaient insoutenables et laissaient imaginer la terreur de la scène. "J’ai couru dans sa direction… Mais il n’y avait aucun signe de lui, juste ses tongs sur la berge et rien d’autre" a indiqué à la police un ami de la victime. Les gardes forestiers sont rapidement intervenus pour effectuer des opérations de recherches. Ils vont abattre deux crocodiles de plusieurs mètres de long dans le parc national de Lakefield, à l’endroit où le groupe s’était réuni. Par la suite, des experts ont réussi à identifier les restes de Kevin Darmody dans les deux crocodiles. D’après les responsables de la police locale, Kevin Darmody était un homme très apprécié qui gérait avec passion son pub et qui était très serviable.

Les autorités ont appelé la population de l’État du Queensland à l’extrême vigilance, car les crocodiles sont présents en masse et bénéficient du statut d’espèce protégé. "Si vous vous trouvez dans l’eau et surtout si vous êtes à Lakefield, qui est désigné spécifiquement comme (un site pour la) protection des crocodiles, vous devez vous attendre à voir des crocodiles dans ces eaux", dira un responsable des questions de faune et de flore de la région. Malgré leur grand nombre, les crocodiles s’attaquent très rarement à des humains dans le Queensland. L’attaque mortelle subie par Kevin Darmody est la 13e depuis 1985.