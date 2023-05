Les autorités américaines ont mis à prix la tête d’un cybercriminel russe. Il est soupçonné d’être le patron d’un réseau de trafic international de plusieurs millions de cartes de crédits volés. Le mis en cause du nom de Denis Guennadievitch Koulkov aurait en réalité mis sur pied une plateforme informatique depuis 2005 qui a le mérite de permettre aux cybercriminels de voir la validité de « dix millions de numéros de cartes bancaires » dérobés chaque année.

Ces faits avaient valu au mis en cause devant la justice américaine une inculpation pour fraude informatique et de blanchiment d’argent. Les autorités américaines indiquent avoir mené déjà plusieurs actions dans le but de mettre hors d’état de nuire la plateforme informatique dénommée Try2Check. Les États-Unis auraient d’ailleurs déjà sollicité l’appui de l’Allemagne et de l’Autriche dans cette initiative. Le concepteur de la plateforme informatique qui est basé en Russie a pu se faire 18 millions de dollars de bénéfices illégaux.

Il perçoit son gain sous forme de bitcoins. Selon la justice américaine, ces revenus lui permettent de s’offrir une vie de luxe. Il dispose en effet d’une voiture Ferrari et de plusieurs objets de luxe. Le mis en cause risque une peine allant jusqu’à 20 ans de prison si son arrestation était possible aux États-Unis. Les relations conflictuelles entre les deux pays pourraient tout de même arranger le mis en cause. Notons que les autorités américaines sont prêtes à offrir jusqu’à 10 millions de dollars à celles et ceux qui pourraient offrir des informations pour son arrestation.