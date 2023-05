L’avenir de Lionel Messi semble s’éloigner de plus en plus du Paris Saint Germain. Arrivé en 2021 au sein du club de la capitale française, le quintuple ballon d’or vit une expérience assez mitigée. Le champion du monde n’est plus aussi flamboyant que par le passé, mais son impact dans le jeu est toujours déterminant. Les statistiques montrent que depuis 2021, la Pulga s’est imposée comme l’un des meilleurs passeurs du championnat. Un certain désamour s’est installé entre Messi et les fans du PSG. Sa récente escapade en Arabie Saoudite au détriment de sa participation à une séance d’entraînement a fait beaucoup jaser à Paris.

Les rumeurs vont bon train sur l’avenir de Lionel Messi. Tout récemment, le quintuple ballon d’or a été annoncé à Chelsea. Le nouveau propriétaire de Chelsea, Todd Boehly, souhaiterait faire du légendaire attaquant la figure de proue de son projet. Selon des sources concordantes, Chelsea serait prêt à mettre les moyens qu’il faut pour convaincre la Pulga de rallier l’Angleterre. Une offre conséquente serait en cours de préparation pour le natif de Rosario. Selon diverses sources, Enzo Fernandez, la pépite argentine des Blues réalise un plaidoyer auprès de ses dirigeants afin qu’ils accélèrent sur le dossier Messi. La prochaine destination de la superstar argentine est source de multiples tractations. Il est annoncé en Arabie Saoudite, aux États-Unis ou encore en Espagne.

Le FC Barcelone est très intéressé à l’idée de rapatrier sa légende. Messi serait très emballé par la perspective d’un retour, mais l’aspect financier pourrait freiner les ardeurs des blaugranas. De son côté le club d’Al Hilal en Arabie Saoudite est prêt à offrir un contrat mirobolant au champion du monde pour obtenir sa signature. Cependant il ressort que Lionel Messi a pour ambition de poursuivre sa carrière. Le mercato ouvrira officiellement ses portes dans quelques jours et tout le monde sera situé.