La république Islamique d’Iran a procédé à la saisie d’un autre pétrolier dans le détroit d’Ormuz. L’information a en effet été annoncée par la marine américaine qui précise qu’il s’agit d’un deuxième incident de ce genre en quelques jours. L’arrestation du navire est intervenue dans une zone qui est réputée pour une navigation réservée presque à la connexion des pays pétroliers du Golfe aux marchés mondiaux.

À en croire un communiqué de la 5e flotte américaine, basée à Bahreïn le navire Niovi a été pourchassé par plusieurs de bateaux du corps maritime des Gardiens de la Révolution. Le bateau a alors été contraint de se diriger « vers les eaux territoriales iraniennes». Selon le média iranien Tasnim qui s’est également penché sur la situation, il s’agit plutôt de la saisie par la marine des Gardiens de la Révolution d'un «pétrolier étranger en infraction dans les eaux du détroit d'Ormuz». «Aucune information n'a encore été communiquée sur les raisons de la saisie», a tout de même nuancé l’agence de presse iranienne.

Rappelons qu’il y a quelques jours, un pétrolier battant pavillon des Îles Marshall et ayant quitté le Koweït en route vers Houston, au Texas avait été saisi dans le golfe d'Oman. Selon les déclarations qui avaient été faites par la 5e flotte de la marine américaine à cet effet, les actions de l'Iran sont contraires au droit international et perturbent la sécurité et la stabilité régionales. Le communiqué de la force américaine demandait la libération immédiate du navire. Tout ceci intervient dans un contexte de conflit avec les États-Unis.