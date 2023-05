Le ministère iranien de la Défense a dévoilé jeudi un nouveau missile balistique, le Kheibar, dont la portée est estimée à 2 000 kilomètres et capable de transporter des ogives pesant plus d'une tonne. Ce missile a été présenté aux journalistes lors d'un événement à Téhéran, monté sur un lanceur monté sur un camion. Le ministre de la Défense, le général Mohammad Reza Ashtiani, a déclaré que le missile pouvait être préparé pour un lancement dans un délai court. Le missile, également appelé Khorramshahr-4, a été nommé d'après une ville iranienne qui a été le théâtre de combats intenses pendant la guerre Iran-Irak dans les années 1980. Il est également appelé Kheibar, du nom d'une forteresse juive conquise par les musulmans au 7e siècle, située dans l'actuelle Arabie Saoudite

Le missile a été dévoilé à côté d'une réplique miniature du Dôme du Rocher sur le complexe de la mosquée Al-Aqsa, un site sacré à la fois pour l'islam et le judaïsme que les Juifs appellent le Mont du Temple. L'Iran considère Israël comme son ennemi juré et arme des groupes militants anti-israéliens dans les territoires palestiniens et les pays environnants. Les tensions entre les deux nations sont élevées, d'autant plus que l'Iran enrichit de l'uranium plus proche que jamais des niveaux de qualité militaire. Le Khorramshahr serait capable d'atteindre Israël.

Cependant, il reste flou pourquoi le missile a été appelé Khorramshahr-4 alors que seulement deux autres variantes du missile sont publiquement connues. Il est modelé sur le missile balistique Musudan de la Corée du Nord. La réaction des États-Unis ne s'est pas fait attendre. "Le développement et la prolifération des missiles balistiques par l'Iran constituent une menace sérieuse pour la sécurité régionale et internationale et restent un défi important en matière de non-prolifération", a déclaré le porte-parole du département d'État américain, Matthew Miller, aux journalistes lors d'un point de presse.

L'administration du président Joe Biden a largement abandonné l'idée d'un allégement des sanctions dans le cadre d'un accord, en particulier après que l'Iran a été balayé par de grandes manifestations contre le leadership religieux. "Un Iran avec une arme nucléaire agirait probablement de manière encore plus provocante, et c'est pourquoi nous sommes si déterminés à empêcher l'Iran d'acquérir des armes nucléaires", a déclaré M. Miller.

Cela survient alors que les pourparlers ont atteint une impasse sur le rétablissement d'un accord nucléaire dans lequel l'Iran a promis de réduire ses activités en échange d'un allégement des sanctions. L'accord de 2015, dénoncé par l'ancien président américain Donald Trump et critiqué par Israël, ne tenait pas directement compte du programme de missiles de l'Iran.

L'importance de ce développement ne peut être sous-estimée. La portée, la vitesse et la charge utile du Kheibar mettent un certain nombre de pays potentiels dans son rayon d'action, exacerbant ainsi les tensions régionales déjà existantes. Son système de guidage unique pendant la phase de mi-vol et la désactivation de son système de guidage lors de son entrée dans l'atmosphère lui confèrent une immunité complète contre les attaques de guerre électronique. Ces caractéristiques font du Kheibar l'un des missiles les plus avancés conçus par les spécialistes de l'organisation aérospatiale du ministère de la Défense.