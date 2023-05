Liz Aviation SA, la nouvelle compagnie aérienne du groupe EBOMAF, a récemment inauguré son premier vol entre l'aéroport international de Ouagadougou et Bobo-Dioulasso. EBOMAF, ou Entreprise Bonkoungou Mahamadou et Fils, est une entreprise basée au Burkina Faso, fondée par Mahamadou Bonkoungou, et opérant principalement dans le secteur des travaux publics et du bâtiment en Afrique de l'Ouest. La compagnie aérienne est l'une des nombreuses initiatives de diversification du groupe.

La cérémonie d'inauguration, qui a eu lieu le jeudi 27 avril 2023, a rassemblé plusieurs personnalités, notamment les ministres en charge des transports et de la culture, ainsi que le président directeur général d'EBOMAF, Mahamadou Bonkoungou. Dans un premier temps, Liz Aviation assurera des vols quotidiens entre Ouagadougou et Bobo-Dioulasso et, à partir de mai, desservira également Lomé-Niamtougou-Ouagadougou les jeudis, vendredis, samedis et dimanches, ainsi que Lomé-Ouagadougou-Lomé.

Le coût actuel d'un billet aller-retour entre Bobo-Dioulasso et Ouagadougou via Liz Aviation est fixé à 120 000 Francs CFA. Cependant, l'administrateur général adjoint de la compagnie, Abel Sawadogo, a évoqué la possibilité de revoir ce prix à la baisse pour permettre à tous les Burkinabè d'avoir accès aux services de Liz Aviation. Les passagers pourront profiter d'une expérience de voyage agréable et confortable grâce à la flotte d'avions ATR de la compagnie et à son équipage professionnel et expérimenté.

Liz Aviation SA a pour objectifs de soutenir le désenclavement intérieur du Burkina Faso en développant des liaisons aériennes entre les villes du pays, d'établir des liaisons régulières sûres et efficaces avec les autres pays de la sous-région et de redynamiser le secteur aérien au Burkina Faso en tant que secteur économique de développement et de création d'entreprise. La compagnie aérienne, en tant que filiale du groupe EBOMAF, entend ainsi contribuer au développement du secteur du voyage en Afrique de l'Ouest en offrant des voyages aériens sûrs, confortables et fiables à des tarifs abordables pour tous.