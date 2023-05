Dans le cadre de la lutte contre le terrorisme au Bénin, le gouvernement ainsi que toutes les autorités compétentes sont à pied d'œuvre. Garantir la sécurité des citoyens est une priorité, mais la vie des forces de défense et de sécurité est aussi importante. Alors, des mesures sont continuellement prises pour le renforcement de leurs capacités tant en matière d'équipement que de formation.

‹‹ Défendre la position du Bénin, c’est se défendre soi-même. Aucun d’entre eux n’est là pour être candidat à la mort. Donc ils doivent donner le meilleur d’eux-mêmes. Nous, nous allons faire des sorties pour repréciser un certain nombre de choses parce qu’ils ont besoin de faire quelques formations encore plus pour faire face aux djihadistes. Il ne faut pas avoir une police bâton en main, il faut avoir une vraie police aguerrie ››, a affirmé le directeur général de la Police républicaine, Soumaïla Yaya. Il ne s'agit seulement pas de la force physique, de formation et d'équipement. Il est aussi question d'une bonne disposition mentale. La lutte anti-terroriste nécessite une synergie entre l'armée et la police, en collaboration avec la population. ‹‹ C’est avec les armes, c’est avec une bonne formation, c’est avec un bon état d’esprit. Si la police et l’armée sont côte à côte, d’office, ils vont se soutenir, ils vont s’affiner et on va gagner ››, ajoute-t-il.

Article similaire La situation des agents territoriaux au Bénin : Noël Chadaré résolument engagé ! La revalorisation salariale a semé la joie sur le visage des fonctionnaires de l’Etat sauf sur ceux des communes qui n’ont fait aucun constat sur…

Abou Issa, représentant le Chef d’Etat-Major Général des Forces armées béninoises invite les populations béninoises à faire confiance aux Forces de défense et de sécurité pour leur garantir la sécurité afin qu'elles puissent vaquer librement à leurs occupations quotidiennes. ‹‹ Nous avons pris conscience qu’il y a encore des améliorations à faire au niveau de nos positions et ça a été déjà corrigé. D’autres mesures seront apportées à moyen terme et à long terme ››, explique-t-il. À la faveur d’une tournée entamée depuis quelques jours dans les régions touchées par des attaques terroristes, les ministres Raphaël Akotegnon, de la décentralisation, Alain Fortunet Nouatin de la défense nationale et Alassane Seidou de l’Intérieur et de la Sécurité Publique se sont rendus dans la commune de Banikoara. L'objectif de cette tournée est de consoler et sensibiliser les populations victimes et également de doper le moral des forces de l'ordre et de sécurité.