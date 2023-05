Au cœur du Sénégal, un vent de discorde souffle avec une force croissante. Les familles sénégalaises sont aujourd'hui tiraillées entre le président en place, Macky Sall, et l'opposant, Ousmane Sonko. L'atmosphère est devenue si tendue que des membres d'une même famille ne se parlent désormais plus, et tout porte à croire que la tension pourrait encore plus monter. La cause de cette division familiale est double. D'une part, il y a ceux qui soutiennent le président actuel, Macky Sall, et de l'autre, ceux qui soutiennent l'opposant Ousmane Sonko. Ousmane Sonko, leader de l'opposition et maire de Ziguinchor, se trouve actuellement dans une situation délicate. Il est actuellement en procès pour des accusations de viol et de menaces de mort envers une femme travaillant dans un salon de massage. En cas de condamnation, il pourrait être exclu des élections présidentielles de l'année prochaine. Sonko, qui a décidé de ne pas assister à son procès, a appelé ses supporters à le suivre dans une "caravane de la liberté" depuis sa ville natale de Ziguinchor jusqu'à la capitale, Dakar. Ses partisans soutiennent que ses problèmes judiciaires sont une tentative du gouvernement du président Macky Sall d'entraver sa candidature aux élections de 2024.

