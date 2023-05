Le référendum sur une nouvelle Constitution au Mali est finalement prévu pour le 18 juin prochain. L’annonce a été faite par le porte-parole du gouvernement, le colonel Abdoulaye Maïga ce vendredi 5 mai. Selon la lecture qui a été faite du décret par l’officiel malien, les membres des forces de sécurité malienne feront leur vote avant la population le 11 juin. Il s’agira pour tous les électeurs qui participeront à ce processus d’adopter par Oui et de rejeter par Non le document qui a été proposé.

« Le collège électoral est convoqué le dimanche 18 juin 2023 sur toute l'étendue du territoire national et dans les missions diplomatiques et consulaires de la République du Mali à l'effet de se prononcer sur le projet de Constitution », note-t-on dans le décret. Rappelons que le projet de la nouvelle Constitution malienne dévoilé il y a quelques semaines avait suscité beaucoup de réactions au sein de l’opinion publique. La nouvelle loi fondamentale met l’accent en effet sur des thématiques telles que la Laïcité, la langue nationale, le pouvoir du président, le fonctionnement de la Nation.

Cette nouvelle loi fondamentale renforce non seulement le pouvoir du président, mais met désormais au rang de « langue de travail » le français. Pour le président malien de la transition, le colonel Assimi Goïta, le texte qui sera soumis aux Maliens lors de ce référendum reflète les aspirations profondes du peuple. « S'il reçoit l'onction populaire au cours d'un référendum, ce texte devrait régir l'organisation et le fonctionnement de l'Etat et de ses institutions », a déclaré le colonel Goïta en février dernier alors qu’il recevait le projet de la nouvelle constitution.