Omari Hardwick, un acteur américain talentueux et charismatique, est bien connu pour son rôle dans la célèbre série américaine "Power". Actuellement à l'affiche du nouveau film d'action à succès de Netflix, "The Mother", aux côtés de Jennifer Lopez, Hardwick a récemment célébré son 11e anniversaire de mariage avec sa femme, Jennifer "Jae" Pfautch, une publiciste de renom. Dans une récente interview avec le magazine PEOPLE, l'acteur a partagé ses réflexions sur les clés d'un mariage durable, mettant en avant l'importance fondamentale de la communication au sein d'un couple. Selon Hardwick, la communication est un élément essentiel dans une relation saine et, selon lui, l'élément le plus crucial.

Il utilise une métaphore intéressante pour illustrer son point de vue. Il invite les gens à imaginer toutes les tâches, responsabilités et devoirs nécessaires à la gestion d'un navire. Si les membres d'équipage ne s'acquittent pas de leurs tâches, le navire chavire, coule et disparaît. À travers cette analogie, il souligne l'importance souvent sous-estimée de la communication dans une relation, la qualifiant même de "navire relationnel". Hardwick insiste sur le fait que pour entretenir la flamme romantique, il est crucial de prendre soin de ce "navire relationnel". La meilleure façon de préserver les relations à bord du navire est de communiquer, même lors des moments où l'on ne se sent pas spécialement enclin à le faire.

Il suggère que lorsque vous ne vous sentez pas disposé à discuter, vous pouvez accorder un peu de répit à votre partenaire en lui accordant un passe-droit dans le couloir ou la salle de bain, par exemple. Il insiste sur le fait qu'il est essentiel de reconnaître les efforts passés et de ne pas prendre la communication pour acquise. "Vous pouvez probablement vous en tirer tant que la communication et le respect seront à côté. Le respect est le voisin d'à côté", déclare-t-il. Selon Hardwick, le respect mutuel est une composante essentielle d'une relation durable. Une fois que le respect s'éclipse, il devient extrêmement difficile de le retrouver. Il souligne l'importance de vraiment respecter la personne avec laquelle on partage sa vie, car une fois que cette base solide est ébranlée, il est difficile de la reconstruire. "Vous devez vraiment respecter la personne avec qui vous êtes dans cette relation. avec. Une fois que c'est parti, c'est vraiment difficile de le récupérer", martèle l'acteur américain.