Le Bénin accueillera en septembre 2023, la 50ème édition des Championnats du monde de pétanque. C’est dans ce cadre que le gouvernement du président Patrice Talon a décidé en Conseil des ministres de ce mercredi 24 mai 2023, de lancer les travaux d’aménagement de la zone sud de l’Esplanade des Amazones. Lesdits travaux consistent principalement à la construction et au prolongement du collecteur à ciel ouvert en conduite enterrée avec les ouvrages connexes jusqu’ à la mer, à l’aménagement et au pavage de voies d’accès de même que le remblayage général de la zone pour l’extension de l’aire de pelouse actuelle et la reconstitution de la plage.

Pour ce faire, « il a été autorisé la contractualisation avec divers prestataires ». Le Conseil a donc instruit les ministres concernés par le dossier « de veiller à la conduite du chantier dans les normes et délais requis ». La décision prise par l’Etat béninois d’engager aussi rapidement ces travaux d’aménagement de cette Esplanade des Amazones montre que le chef de l’Etat tient à ce que la compétition réussit, se déroule dans des conditions optimales et soit à la hauteur de l’événement. C’est un soulagement dans le rang des acteurs de la pétanque. Et pourtant, ce n’était pas évident.