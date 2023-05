Plusieurs chercheurs se sont penchés sur les éléments justifiant l’attirance des moustiques par les êtres humains. La question a été abordée par les chercheurs, les docteurs Diego Giraldo et Stephanie Rankin-Turner. Ces derniers, en collaboration avec le Macha Research Trust de Zambie se sont focalisés sur le type de moustique : Anopheles gambiae. L’étude, qui a été dirigée par le directeur scientifique Edgar Simulundu, s’est donnée pour objectif de trouver des informations notamment sur la capacité des moustiques à suivre les odeurs sur des distances de 20 mètres.

Elles sont produites par des bactéries

Au cours de l’étude, les chercheurs ont constaté qu’il y a une substance particulière qui attire les moustiques. Il s’agit en effet des acides carboxyliques qui sont suspendus dans l’air. Ces derniers sont produits par des bactéries, sur la peau de l’être humain et ont tendance à ne pas être perceptibles par lui. Cependant, les scientifiques ont constaté que les moustiques fuyaient une autre substance. Cette dernière, l’eucalyptol, se trouve dans les plantes. Selon Edgar Simulundu : « cette découverte ouvre des approches pour développer des leurres ou des répulsifs qui peuvent être utilisés dans des pièges pour perturber le comportement de recherche d'hôte des moustiques, contrôlant ainsi les vecteurs du paludisme dans les régions où la maladie est endémique ».

Notons que cette découverte intervient alors que la maladie du paludisme, due aux moustiques, continue de faire des ravages dans le monde. Selon le Dr Conor McMeniman, professeur adjoint de microbiologie moléculaire et d’immunologie à la Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health et au Johns Hopkins Malaria Research Institute à Baltimore : « le paludisme représente encore plus de 600 000 décès par an, principalement chez les enfants de moins de 5 ans, et aussi les femmes enceintes ».