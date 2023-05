L’activiste et militante suisse et camerounaise Nathalie Yamb a profité de sa participation à l’émission « En Promenade Avec » pour expliquer les raisons pour lesquelles, elle n’est pas habituée à critiquer le président camerounais Paul Biya. Pour elle, dans le cadre de son combat, elle se concentre sur les gens qui sont au combat chez l’adversaire. Elle estime à cet effet que les présidents Alassane Ouattara, Macky Sall, Mohamed Bazoum et bien d’autres sont des « gouverneurs dans toutes leurs laideurs ».

« Je ne peux dire que M Paul Biya se précipite tous les jours à des sommets. Il se déplace très rarement pour aller nous faire honte à l’extérieur », a-t-elle justifié dans un premier temps face à la préoccupation de l’animateur. Elle a par la suite fait remarquer que la France, sur le plan économique, a réduit considérablement sa part. « Je déteste qu’on veille d’une part me réduire à un pays qui n’est né que dans l’imagination des gens à Berlin en 1884. Je me considère comme africaine », a-t-elle ajouté.

Rappelons qu’elle se fait remarquer depuis plusieurs années par ses mots assez durs contre plusieurs présidents africains qu’elle considère comme étant au service de la France. A plusieurs reprises, il lui a été notifié au nom de cette lutte son expulsion d’un pays ou l’interdiction d’entrée dans un autre. En octobre dernier, un arrêté du ministre français de l'Intérieur lui a interdit d'entrée et de séjour sur le territoire français. « Nous voulons nous assurer qu'elle est bien informée qu'elle est sous le coup de cette mesure pour incitation à la haine et à la violence », a confié une source proche du dossier à l’Agence de Presse française.