Mali : le général Sadio Camara honoré lors d’obsèques nationales à Bamako ce jeudi 30 avril 2026

Le Mali organise, ce jeudi 30 avril 2026 à Bamako, des obsèques nationales en hommage au général Sadio Camara, ministre d’État et ministre de la Défense et des Anciens combattants, décédé le 25 avril. Les cérémonies officielles se tiennent sur la place d’armes du 34e bataillon du génie militaire, en présence des autorités de la transition.
Selon l’Agence de presse africaine (APANews), l’organisation de ces funérailles a été actée par un décret signé par le président de la transition, le général Assimi Goïta. Le texte confie la mise en œuvre des dispositions au grand chancelier des ordres nationaux du Mali.
Un hommage officiel encadré par décret
Le programme arrêté prévoit un hommage militaire suivi des honneurs rendus au défunt officier, figure centrale de l’appareil sécuritaire malien. La tenue de la cérémonie dans une enceinte militaire traduit le rang du disparu et son rôle au sein des forces armées.
Le décret présidentiel fixe les modalités pratiques de ces obsèques nationales, qui constituent l’une des plus hautes distinctions accordées par l’État malien à ses responsables civils et militaires. D’après APANews, les autorités entendent marquer par cet hommage la reconnaissance de la Nation envers l’ancien ministre de la Défense.
Décès après des attaques coordonnées
Le général Sadio Camara est décédé le 25 avril 2026 des suites de blessures subies lors d’attaques coordonnées visant notamment sa résidence à Kati, près de Bamako. Ces assauts, de grande ampleur, ont également touché d’autres positions sensibles.
À la suite de l’annonce de sa mort, les autorités maliennes avaient décrété un deuil national de deux jours à compter du 27 avril, selon des informations relayées par plusieurs agences internationales. Les cérémonies prévues ce 30 avril constituent l’ultime étape officielle de cet hommage national, avant l’inhumation du général prévue à l’issue des honneurs militaires.
2 réflexions au sujet de “Mali : le général Sadio Camara honoré lors d’obsèques nationales à Bamako ce jeudi 30 avril 2026”
Va en paix brave guerrier, héro de l’Afrique Noire en lutte pour sa souveraineté et son independance. Que le tout puissant te recoive dans son royaume céleste pour le repos éternel. Les générations et les générations africaines se souviendront de toi.
L’assassinat lâche perpétré contre le Général Sadio Camara, Ministre d’État nous interpelle, tous les patriotiques panafricanistes. S’il est vrais que les ennemis de l’Afrique libre et souveraine ne nous épargneront rien, nous ne devons à aucun moment fléchir la prévoyance et la vigilance.
Paix profonde à son âme .
Que le seigneur miséricordieux lui accorde une place de choix auprès de lui.
Mort les armes à la main pour un idéal ; le Mali.
Prions pour lui et pour le peuple du Mali et son gouvernement 👏🙏