Mali : le général Sadio Camara honoré lors d’obsèques nationales à Bamako ce jeudi 30 avril 2026

Le Mali organise, ce jeudi 30 avril 2026 à Bamako, des obsèques nationales en hommage au général Sadio Camara, ministre d’État et ministre de la Défense et des Anciens combattants, décédé le 25 avril. Les cérémonies officielles se tiennent sur la place d’armes du 34e bataillon du génie militaire, en présence des autorités de la transition.

Selon l’Agence de presse africaine (APANews), l’organisation de ces funérailles a été actée par un décret signé par le président de la transition, le général Assimi Goïta. Le texte confie la mise en œuvre des dispositions au grand chancelier des ordres nationaux du Mali.

Un hommage officiel encadré par décret

Le programme arrêté prévoit un hommage militaire suivi des honneurs rendus au défunt officier, figure centrale de l’appareil sécuritaire malien. La tenue de la cérémonie dans une enceinte militaire traduit le rang du disparu et son rôle au sein des forces armées.

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Le décret présidentiel fixe les modalités pratiques de ces obsèques nationales, qui constituent l’une des plus hautes distinctions accordées par l’État malien à ses responsables civils et militaires. D’après APANews, les autorités entendent marquer par cet hommage la reconnaissance de la Nation envers l’ancien ministre de la Défense.

Décès après des attaques coordonnées

Le général Sadio Camara est décédé le 25 avril 2026 des suites de blessures subies lors d’attaques coordonnées visant notamment sa résidence à Kati, près de Bamako. Ces assauts, de grande ampleur, ont également touché d’autres positions sensibles.

À la suite de l’annonce de sa mort, les autorités maliennes avaient décrété un deuil national de deux jours à compter du 27 avril, selon des informations relayées par plusieurs agences internationales. Les cérémonies prévues ce 30 avril constituent l’ultime étape officielle de cet hommage national, avant l’inhumation du général prévue à l’issue des honneurs militaires.