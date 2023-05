Nick Cannon, célèbre animateur de l'émission The Masked Singer, a récemment fait part de sa grande famille lors d'une apparition dans un podcast. L'acteur est le père de 12 enfants issus de six femmes différentes, et son ex-femme Mariah Carey a eu une réaction hilarante à ce sujet. Au cours de l'épisode du Jason Lee Podcast, Cannon a révélé que Carey était inquiète à propos de son grand nombre d'enfants. À chaque fois qu'ils parlent, elle lui demande comment il se porte et s'il gère tout cela. "Tu vas bien? Ça va? Comment ça va? Vous gérez tout?" lui demande à chaque fois son ex-femme qui visiblement s'inquiète pour lui et toute cette charge

Cannon a révélé que Carey était très positive à l'égard de sa famille nombreuse. Pour lui, la paternité était sa priorité absolue et que son but dans la vie était de prendre soin de ses enfants. Bien qu'il reconnaisse que son style de vie est peu commun, il estime que l'amour et la présence auprès de ses enfants sont plus importants que les conventions sociales. Lors d'une précédente interview, il s'est également défendu d'être un père indigne en expliquant qu'il gagne plus de 100 millions de dollars par an pour subvenir aux besoins de sa famille.

Cannon et Carey étaient mariés de 2008 à 2014 et ont des jumeaux, Monroe et Moroccan, qui ont aujourd'hui 11 ans. Malgré leur rupture, Cannon et Carey ont maintenu une bonne relation, et il a révélé que Carey soutenait sa grande famille tant qu'il ne lui apportait pas de problèmes. Le comédien a suscité la controverse récemment après avoir déclaré qu'il serait prêt à avoir un bébé avec Taylor Swift, mais il reste très investi dans sa famille actuelle et dans ses relations de co-parenting.