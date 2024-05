Nucléaire: un groupe français s’étend en Europe

Le 2 mai 2024, une alliance stratégique a été scellée entre Framatome, une figure de proue dans le domaine nucléaire français, et l’Université Technique de Sofia, une institution de renom en Bulgarie. Cette collaboration marque une étape significative dans le paysage énergétique européen, ouvrant de nouvelles perspectives pour le secteur nucléaire dans la région.

L’objectif de ce partenariat va bien au-delà d’un simple accord académique. Il vise à renforcer l’enseignement et la formation dans le domaine de l’énergie nucléaire, préparant ainsi une nouvelle génération d’ingénieurs aptes à répondre aux défis de cette industrie. En intégrant l’expertise de Framatome dans les programmes de formation de l’Université Technique de Sofia, cet accord promet de fournir une main-d’œuvre hautement qualifiée pour soutenir l’expansion de l’industrie nucléaire bulgare.

Bernard Fontana, PDG de Framatome, a souligné l’importance de cet accord comme un engagement à long terme en faveur du développement des capacités nucléaires de la Bulgarie. Cette initiative reflète l’engagement de Framatome envers le secteur nucléaire bulgare, en soutenant la création d’une expertise locale pour un avenir énergétique sûr et durable.

Dans le cadre de cet accord, les étudiants en génie nucléaire de l’Université Technique de Sofia bénéficieront d’une formation enrichie, comprenant des contenus influencés par les leaders du secteur et des opportunités de stage dans les installations de Framatome. Cette approche combinée entre l’enseignement académique et l’expérience pratique vise à préparer efficacement les étudiants pour une carrière dans le domaine nucléaire.

Cette collaboration entre l’industrie et l’académie revêt une importance cruciale pour l’innovation et le développement des technologies nucléaires sûres et à faible émission de carbone. Elle ouvre la voie à un avenir énergétique prometteur en Bulgarie, en développant les compétences nécessaires pour soutenir l’expansion de l’énergie nucléaire dans le pays.