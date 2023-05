Le 22 mai, le président nigérian Muhammadu Buhari inaugurera la méga-raffinerie de Dangote, fondée par l'homme le plus riche d'Afrique, Aliko Dangote. Située dans la zone franche de Lekki à Lagos, la raffinerie est la plus grande d'Afrique et la plus grande raffinerie mono-train au monde, avec une capacité de traitement de 650 000 barils par jour. L'inauguration de cette raffinerie s'inscrit dans les efforts du gouvernement fédéral pour rendre le Nigeria autosuffisant en matière de raffinage local de pétrole brut, afin d'économiser les devises étrangères utilisées pour l'importation de produits pétroliers.

Certains experts estiment que l'installation répondra à 100% de la demande nigériane en produits raffinés et disposera d'un surplus pour l'exportation. La construction de la raffinerie a débuté en 2016, avec un coût estimé à 20 milliards de dollars. La réalisation de la raffinerie a été retardée en raison de l'expansion de sa capacité, du changement de site et des difficultés d'importation de matériaux tels que l'acier. En janvier 2022, Aliko Dangote avait annoncé que la raffinerie commencerait à traiter du pétrole brut au troisième trimestre de 2022, mais cela n'a pas eu lieu.

Une fois opérationnelle, la raffinerie Dangote contribuera à l'amélioration de la balance commerciale et de la balance des opérations courantes du pays, ainsi qu'à la création de milliers d'emplois directs et indirects. La production locale de carburant facilitera également la politique du gouvernement visant à mettre fin aux subventions des carburants.

La mise en service de la raffinerie devrait réduire la dépendance du Nigeria aux importations de diesel, qui représentent actuellement environ 700 000 barils par jour dans la région de l'Afrique subsaharienne, selon un rapport de S&P Global.