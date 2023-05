Par le canal d’un communiqué, le Département d’État américain a adressé un message à la Russie. En effet, Washington invite Moscou à réintégrer l’accord New Start. Dans le but de montrer leur bonne foi, les autorités américaines ont publié dans la soirée de ce mardi, les chiffres de leur arsenal stratégique de dissuasion nucléaire. L’objectif serait ainsi de respecter le traité de désarmement nucléaire Start. Les autorités américaines ont également appelé la Russie à en faire de même dans le but de se conformer à cet accord.

« Les États-Unis appellent la Russie à respecter ses obligations légales en réintégrant l'accord New Start et les mesures de stabilisation, de transparence et de vérification qu'il contient », indique le communiqué. On retient du point qui a été fait dans le communiqué des autorités américaines, que les États-Unis ont procédé au déploiement de 662 missiles balistiques intercontinentaux. Ils étaient dotés de 1419 ogives nucléaires et 800 lanceurs. Rappelons que, la Russie a quitté l’accord New Start depuis quelques mois.

Article similaire Poutine surprend les occidentaux avec un exercice nucléaire majeur Dans un contexte de guerre et de tension international, la Russie organise des exercices militaires surprises avec des bombardiers nucléaires. Les autorités russes ont présenté…

C’était une mesure qui s’inscrivait dans le cadre de l’opposition de la Russie à l’aide qu’apportent les pays occidentaux à l’Ukraine. Le traité de désarmement nucléaire Start avait été signé en 2010. Il s’agissait en effet du dernier traité liant la Russie aux États-Unis dans ce domaine. Moscou dénonçait en effet les inspections prévues sur ses sites militaires. Il s’agit d’un accord qui avait pour objectif de limiter les arsenaux des deux puissances nucléaires à un maximum de 1550 ogives stratégiques offensives déployées chacun.