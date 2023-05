Depuis que les sanctions occidentales contre Moscou du fait de son offensive en Ukraine ont coupé les routes d'exportation plus traditionnelles de la Russie, les Émirats arabes unis sont devenus une plaque tournante du commerce de l'or russe, selon les archives douanières russes. Les chiffres révèlent que le pays du Golfe a importé 75,7 tonnes d'or russe, marquant une hausse spectaculaire par rapport aux 1,3 tonne importée en 2021. La valeur des importations de l'or russe au cours de l'année en cours est estimée à 4,3 milliards de dollars. Outre les Émirats arabes unis, la Chine et la Turquie se sont également positionnées comme des destinations importantes pour l'or russe, important chacune environ 20 tonnes entre le 24 février 2022 et le 3 mars 2023. Ces trois pays représentaient ainsi près de 99,8 % des exportations d'or russe, d'après les données douanières de cette période.

La guerre en Ukraine a engendré un bouleversement majeur sur le marché mondial de l'or. Peu de temps après le début du conflit, de nombreuses banques multinationales, prestataires logistiques et raffineurs de métaux précieux ont cessé de traiter l'or russe, qui était habituellement expédié vers Londres, une place forte du commerce et du stockage de l'or. La London Bullion Market Association a été parmi les premières à réagir, interdisant les lingots russes à partir du 7 mars 2022. Par la suite, fin août, la Grande-Bretagne, l'Union européenne, la Suisse, les États-Unis, le Canada et le Japon ont tous interdit les importations de lingots russes. Cette série de restrictions a forcé les négociants et les exportateurs russes à trouver de nouvelles voies pour acheminer leur précieux métal.

C'est dans ce contexte que les Émirats arabes unis ont émergé en tant que destination privilégiée pour l'or russe. Grâce à des routes d'exportation alternatives et à leur rôle de hub commercial majeur au Moyen-Orient, les Émirats arabes unis ont réussi à capter une part importante des exportations d'or russe. Dans le contexte actuel avec des sanctions occidentales, certains observateurs craignent que l'or russe finisse sa course en Occident malgré les sanctions en passant par les pays qui continuent d'en importer. Ainsi, l'or russe pourrait être fondu et revendu sur marché après l'approvisionnement par une banque ou un négociant local.