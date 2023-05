Les députés de la 9ème législature se sont retrouvés le lundi 15 mai 2023 en séance plénière au Palais des Gouverneurs de Porto-Novo pour désigner les élus parlementaires devant siéger dans les parlements régionaux et dans certaines institutions nationales. Cette séance plénière n’est plus allée à son terme. Les députés sont restés diviser sur les notions de majorité et minorité parlementaires. Se prononçant sur les différents rapports produits par la Commissions des lois dirigée par l’Honorable Orden Alladatin, certains députés estiment que la répartition des sièges au niveau des instances doit se faire en tenant compte des partis politiques et d’autres députés selon la configuration politique actuelle de l’Assemblée nationale.

Dans son intervention à l’Assemblée nationale sur les modalités de désignation des représentants de l’Assemblée nationale, le député du parti Union progressiste Le Renouveau (UPR) de la 20ème circonscription électorale, Augustin Ahouanvoébla, tout en saluant le travail fait par la Commission des lois qu’il qualifie de « travail fantastique » a déclaré que la Commission des lois s’est appuyée malheureusement sur des « documents caducs » vieux de 11 ans. Selon lui, depuis le 14 juillet 2020 par une résolution N°2020-01 du 14 juillet 2020, l’Assemblée nationale a modifié son règlement intérieur et que certaines nouvelles notions sont introduites dans ces documents. Ces notions, dit-il, remettent en cause certaines décisions de la Cour constitutionnelle qu’ils peuvent appeler par le passé « jurisprudence ».

Pour lui, qu’ils prennent « minorité parlementaire, majorité parlementaire ou configuration politique », cela les ramène aux mêmes résultats « mais pas en les prenant ensemble comme ça a été fait ». C’est pourquoi le député de la 20ème circonscription électorale a estimé qu'« il ne faut pas galvauder la notion de la majorité parlementaire et de la minorité parlementaire ». Donnant l’exemple du parlement français, il a laissé entendre que dans le contexte béninois, le Bloc Républicain et l’UP Le Renouveau sont tous de la majorité présidentielle. Et ces notions, selon lui, doivent être bien connues et bien assimilées pour la célérité dans les travaux.

C’est pour cela que le député Augustin Ahouanvoébla a suggéré à la Commission des lois de s’appuyer sur la configuration politique du parlement afin de ne pas tomber dans ce qu’il qualifie de piège susceptible de rattraper à l’avenir. Il faut signaler que les membres de la commission des lois doivent encore se retrouver pour définir une nouvelle clé de répartition. Une autre plénière sera donc convoquée bientôt par le président du parlement béninois.