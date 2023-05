Aux États-Unis, un jeune de 23 ans a reconnu avoir piraté le compte de Joe Biden et d'Elon Musk. Il s'agit en effet d'un Britannique du nom de Joseph James O'Connor. Les faits incriminés remontent en effet en 2020. L'arrestation du mis en cause est intervenue en Espagne il y a quelques années. Il a par la suite été extradé vers les États-Unis le mois dernier. Selon les informations rapportées sur la situation, le mis en cause aurait déjà plusieurs autres délits de cette sorte à son actif.

Après avoir pris possession des différents comptes, ils ont fait savoir qu'ils doubleraient tous les bitcoins qui leur seraient envoyés dans les 30 prochaines minutes. Mais le réseau social de l'oiseau bleu a essayé d'empêcher tous les comptes vérifiés de tweeter alors qu'il essayait d'évincer les pirates. "Nous avons détecté ce que nous pensons être une attaque d'ingénierie sociale coordonnée par des personnes qui ont réussi à cibler certains de nos employés ayant accès à des systèmes et outils internes", a expliqué Twitter à cet effet.

Selon le procureur général adjoint Kenneth A. Polite, Jr. du ministère de la Justice, les activités criminelles du mis en cause n'étaient pas du tout cachées. "Les activités criminelles d'O'Connor étaient flagrantes et malveillantes, et sa conduite a eu un impact sur la vie de plusieurs personnes. Il a harcelé, menacé et extorqué ses victimes, causant un préjudice émotionnel important", a lancé le professionnel du droit à son endroit. Le jeune homme risque une peine qui peut aller à 70 de prison s'il était condamné.