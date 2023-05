Les 3 finalistes du prix Marc-Vivien Foé 2023 ont été dévoilés ce vendredi 19 mai 2023. Il s’agit de l’Ivoirien Seko Fofana, milieu de terrain de Lens, du Congolais Chancel Mbemba, défenseur de l’Olympique de Marseille et du Nigérian Moffi Terem, attaquant de Nice. Ces 3 finalistes sont des joueurs africains qui se sont illustrés de façon positive dans la Ligue1 française au cours de la saison 2022-2023. Le nom du vainqueur du meilleur footballeur africain ayant évolué en Ligue 1 cette saison 2022-2023 sera annoncé le 30 mai prochain.

Depuis la création du prix Marc-Vivien Foé, Marouane Chamahk (2009), Younès Belhanda (2012) et Sofiane Boufaï (2016) du Maroc, Gervinho (2010 et 2011), Jean Michaël Seri (2017), Nicolas Pépé (2019) et Seko Fofana (2022) de la Côte d’Ivoire, Pierre-Emerick Aubameyang (2013) du Gabon, Vincent Enyeama (2014) et Victor Osimhen (2020) du Nigeria, André Ayew (2015) du Ghana, Kari Toko-Ekambi (2018) du Cameroun et Gaël Kakuta (2021) de la République démocratique du Congo (RDC) sont les joueurs qui ont inscrits leur nom dans les annales de l’histoire depuis l’instauration de ce prix en 2019.