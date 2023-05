Le Gouverneur de la Banque Centrale des Etats de l’Afrique de l’Ouest (BCEAO), Jean-Claude Kassi Brou a visité le lundi 22 mai 2023 la Zone industrielle de Glo-Djigbé (GDIZ). Au terme de sa visite, il s’est dit « très impressionné personnellement par la zone industrielle de Glo-Djigbé » et « une première dans la sous-région ». Le Gouverneur de la BCEAO a laissé entendre que « c’est une zone moderne » et qui est à une phase aujourd’hui des zones industrielles où il ne s’agit pas seulement d’avoir une entreprise ».

Pour Jean-Claude Kassi Brou, « la zone industrielle aujourd’hui, doit être équilibrée en ce qu’il doit y avoir certes de la production (…) mais aussi des services, des banques, des assurances et des centres de santé, la sécurité, la restauration, la protection contre les incendies etc parce que c’est un espace de vie ». Après sa visite sur le terrain, il a évoqué des motifs de satisfaction. Le premier motif de satisfaction est que « la zone est bien structurée parce qu’elle a été bien pensée, bien conçue ». Car, elle est organisée parce que le secteur privé est impliqué mais, l’Etat aussi pour faire en sorte que l’objectif et les orientations qui sous-tendent cette zone industrielle de développement, soient respectées et mis en œuvre. Son deuxième motif de satisfaction, est que « c’est une zone qui met l’accent sur la transformation des produits nationaux que sont le coton, l’anacarde, le soja ». Cela entraîne, dit-il, une industrialisation verticale qui facilite l’implication du producteur qui sait que sa production sera achetée et transformée.

Article similaire GDIZ au Bénin : Plus de 100 investisseurs de la CPCCAF impressionnés par le développement de la zone Plus d’une centaine d’entrepreneurs de la Conférence Permanente des Chambres Consulaires Africaines et Francophones (CPCCAF) ont visité ce vendredi 12 mai 2023 la Zone Industrielle…

Jean-Claude Kassi Brou a déclaré qu’au-delà des installations, « c’est la formation qui est donnée aux jeunes hommes et femmes, activement impliqués dans la zone industrielle ». Il a souligné que cela a eu un effet sur l’emploi. Rien que ce facteur, « c’est vraiment déjà un succès ». Il a rappelé que « l’un des plus grands défis dans notre région c’est l’emploi des jeunes ». Ce qui nécessite, affirme-t-il, à côté du secteur agricole et des services, un secteur de transformation qui joue vraiment son rôle pour la création d’emplois pour les jeunes. C’est pourquoi le Gouverneur de la BCEAO a saisi l’occasion qui lui est offerte pour inviter les banques à s’intéresser à la zone industrielle et à voir de très près ce qui se passe dans cette zone car, « la production a besoin du soutien financier ».

Il faut signaler que Laurent Gangbès, directeur général de l’Agence de Promotion des Investissements et des Exportations (APIEx) et Létondji Béhéton, directeur général de la Société d’Investissement et de Promotion de l’Industrie (Sipi-Bénin) ont eu une séance de travail avec le Gouverneur de la BCEAO, Jean-Claude Kassi Brou. Pour le directeur général de l’APIEX, « le fait que l’Etat soit impliqué dans ce projet rassure les investisseurs ». La GDIZ a aussi pour vocation d’accroître la compétitivité des produits « Made in Benin » et surtout favoriser la création d’emploi, a-t-il déclaré avant d’ajouter qu’ « il faut mettre en place une politique pour accroître la production ».