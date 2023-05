Le nord-Bénin connaît depuis quelques jours une tendance inflationniste des actes terroristes. En deux jours, trois actes terroristes dans trois communes différentes avec des modes opératoires diversifiés. Une preuve que le dispositif sécuritaire mis en place semble étaler ses lacunes. Plus rien ne semble arrêter les terroristes et autres individus armés non identifiés (IANI) dans leurs barbaries meurtrières. Dans la nuit du 1er au 02 mai, ils ont attaqué le village de Kaobagou dans la commune de Kérou où ils ont réussi à tuer une bonne dizaine de personnes tous égorgés sans pitié.

La nuit suivante, entre le 02 et le 03 mai, bis repetita du scénario de la veille dans le village de Yinyinrou, commune de Banikoara sauf qu’ici, le bilan macabre est moins lourd. Trois personnes ont été tuées. Puis hier, à Loumbou Loumbou dans la commune de Karimama, un camion saute sur une mine artisanale. Ici aucune perte en vie humaine n’a été enregistrée. Seul le conducteur dudit camion s’en est sorti avec des blessures.

La suite de cet article est réservé aux abonnés, si vous avez un abonnement Connectez-vous ou sinon cliquez ici pour vous abonner