Le dimanche 30 avril 2023 lors d’une conférence-débat organisée par les sections Canada et Etats-Unis de l’Union progressiste Le Renouveau (UP Le Renouveau), le député Orden Alladatin, président de la Commission des lois de l’Assemblée nationale de la 9ème législature a révélé les coulisses de la révision de la Constitution béninoise du 11 décembre 1990.Il a également profité de l'occasion qui lui est offerte pour donner son point sur le travail abattu par le parlement de la 8ème législature dont il a été membre.

Selon le député Orden Alladatin, l’Assemblée nationale de la 8ème législature a été un parlement de développement. Mais l’image de cette dernière a été salie du fait de l’absence des députés de l’opposition. Malgré cette absence de l’opposition, le président de la commission des lois a précisé que plusieurs lois très importantes ont été votées sous cette mandature parmi lesquelles la révision de la Constitution.

Au sujet des avantages issues de cette révision de la loi fondamentale de notre pays, il a cité la discrimination positive en faveur des femmes. Cette discrimination positive, selon lui, a permis d’avoir vingt-quatre (24) sièges réservés uniquement aux femmes au parlement. Il a révélé que « quand il fallait prendre cette loi », il a été fait « du plaidoyer auprès des associations des femmes pour qu’elles puissent » les « accompagner mais elles ont dit non ». « Ces associations ne nous ont pas accompagné, au contraire. Pour elles, les politiques c’est des méchants, c’est des mauvais, on ne peut pas faire le même combat » a-t-il indiqué.

Le député de l’UP Le Renouveau de la 16ème circonscription électorale se désole aujourd’hui d’entendre ces mêmes associations « disent oui nous avons fait le combat et ça a donné ». Pour Orden Alladatin , « ça a été une volonté politique » et partout où il passe, il le dit. Il a souligné que les députés de la 8ème législature ont donné « la preuve qu’on peut être politique, qu’on peut être fortement majoritaire et légiférer pour l’intérêt du plus grand nombre ». Il faut signaler que le député Orden Alladatin a été le président de la commission des lois de la 8ème législature.