Aminata Touré, ancienne Première ministre et ancienne alliée du Président sénégalais Macky Sall, a récemment exprimé ses inquiétudes concernant sa sécurité après avoir critiqué publiquement le président et ses alliés du Parti démocratique sénégalais (PDS). Elle s'oppose fermement au potentiel troisième mandat de Macky Sall, qui soulève des questions sur la démocratie au Sénégal. Dans un communiqué adressé à la presse nationale et internationale, Aminata Touré a déclaré avoir reçu de nombreuses menaces et insultes sur son téléphone après avoir exposé les détails d'un accord politique entre Macky Sall et ses alliés du PDS.

Elle attribue ces menaces à sa prise de position contre la régression de la démocratie sénégalaise et tient le président et ses alliés responsables de toute atteinte à son intégrité physique. Malgré les menaces, l'ancienne Première ministre affirme que cela ne l'ébranle pas et ne fait que renforcer sa détermination à lutter pour la démocratie au Sénégal. Elle invite tous les démocrates du pays à se mobiliser pour défendre la Constitution et les libertés démocratiques acquises par le peuple sénégalais.

Aminata Touré, autrefois alliée de Macky Sall, a occupé plusieurs postes clés au sein du gouvernement sénégalais, notamment en tant que ministre de la Justice et garde des Sceaux de 2012 à 2013, avant de devenir Première ministre en 2013. Elle est aujourd'hui une voix critique de l'administration actuelle, dénonçant ce qu'elle considère comme une menace pour la démocratie sénégalaise.

Cette situation met en lumière les tensions politiques qui règnent au Sénégal, où les débats sur les mandats présidentiels et la préservation des libertés démocratiques sont au cœur des préoccupations des citoyens et des acteurs politiques.