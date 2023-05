Le dialogue lancé par le président sénégalais Macky Sall sème visiblement la discorde entre Ousmane Sonko et Barthélemy Dias. Ces deux leaders de l’opposition sénégalaise ont des avis divergents sur le sujet. Alors que le patron de Pastef qui assez de soucis avec la justice estime qu’il s’agit d’un moyen de diviser l’opposition, le maire de Dakar quant à lui n’est pas du même avis. Le maire de la capitale a d’ailleurs révélé le contenu d’un échange nocturne qu’il a eu avec le président sénégalais dans le cadre de ce dialogue.

Selon le média Pressafrik.com, le maire de Dakar a souligné qu’«un président de la République qui accepte de se déplacer nuitamment dans un lieu neutre pour échanger avec le maire de Dakar, c’est parce que lui aussi est conscient que le dialogue est nécessaire». Il fait notamment savoir que Macky Sall est ouvert à un dialogue sincère. Au cours d’un autre récente sortie médiatique, il a également répondu aux propos tenus par Ousmane Sonko sur le dialogue.

Il n’est pas allé par quatre chemins pour traiter « d’irresponsables » les propos de Sonko. «L’autre jour, il (Ousmane Sonko) a déclaré que ceux-là qui comptent participer au dialogue veulent l’isoler du jeu politique. Mais il devrait m’appeler pour me dire que ce dialogue visait à le liquider et de me dire qu’il n’était pas d’accord depuis le début. C’est une attitude irresponsable», avait-il lancé.

Rappelons qu’il y a quelques jours, le président sénégalais a jeté des fleurs au maire de Dakar lors d’une activité organisée dans la capitale sénégalaise. « Barthélemy est en train de faire un travail remarquable en tant que maire de Dakar. J’admire ses projets. J’ai dit à son père, Jean Paul Dias, que son fils a bien travaillé pour la ville de Dakar », avait lancé le président sénégalais à la faveur de la cérémonie d’ouverture du 6ème Forum Mondial de l’Économie Sociale et Solidaire.