La trêve n’aura duré que le temps de feu de paille entre les manifestants à Ngor et les forces de l’ordre. Selon les informations rapportées par les médias sénégalais, les violences ont repris de plus bel dans cette partie du pays. Le point partiel de cette situation fait état de plusieurs blessés, d’énormes dégâts matériels ainsi que des pertes en vies humaines. La source de ce conflit est l’opposition de la population à l’implantation d’une brigade de gendarmerie à proximité du rond-point de la localité.

Les populations auraient en effet souhaité l’érection d’un lycée en lieu et place d’une gendarmerie. Après quelques semaines de silence, les populations de cette localité sont revenues à la charge et ont affronté ouvertement les gendarmes au cours d’une manifestation. L’objectif de cette manifestation organisée par les jeunes de la localité est d’empêcher la poursuite des travaux de construction. Face à l’arsenal de la gendarmerie, les populations ont opposé des pierres et de cocktails Molotov. Pour repousser les manifestants assez engagés dans cette lutte, les forces de l’ordre ont dû recourir aux grenades lacrymogènes.

Selon la description qui a été faite de la situation par l’Igfm, la localité ressemblait à un vaste champ de bataille après l’affrontement. Le centre de santé de la zone avait été contraint de transférer ses patients à l’hôpital Abass Ndao. « Il y a deux décès. Une maman et une autre fille. Les décès sont dus aux affrontements. Difficile de savoir exactement ce qui s’est passé vu que personne ne peut sortir en ce moment », a confirmé pour sa part, président du mouvement « Ngor debout », Mamadou Ndiaye.