Même si le Président de la République du Sénégal Macky Sall n'a pas déclaré ouvertement sa candidature aux élections présidentielles de 2024 pour un troisième mandat, ses faits et gestes en donnent l'impression. Ce sujet fait déjà couler beaucoup d'encre et de salive. Invité sur l'émission Jury du Dimanche diffusée sur Iradio, l’ancien ministre des affaires étrangères Cheikh Tidiane Gadio déconseille au président Macky Sall tout projet de troisième mandat.

Cheikh Tidiane Gadio trouve que Macky Sall a déjà fait ses preuves au pouvoir et qu'il n'a plus rien à prouver. ‹‹ Vous avez réussi beaucoup de choses. Vous avez fait des réalisations indéniables. Les sénégalais, en grande majorité, savent ce que vous avez fait. Vos ennemis trouveront que vous n’avez rien fait. Mais les sénégalais en général reconnaissent que vous avez fait du bon travail », affirme t-il. Cependant, il conseille à Macky Sall de laisser d'autres personnes diriger ce pays et quittant le pouvoir la tête haute. Il confie qu'il cherche depuis le mois de septembre, l'opportunité de parler au président.

« Le président Macky Sall allait honorer l’histoire de son pays en 2024. Dans mon esprit, c’était que le président Macky Sall allait conclure son 2e et dernier mandat en 2024 et qu’il allait avoir la plus belle des sorties de tous les chefs d’Etat sénégalais. Je souhaite au président Macky Sall qu’il refuse de toutes ses forces de céder aux sirènes, aux vociférations des gens qui sont autour de lui. Je l’invite à se ressaisir parce qu’il n’a plus rien à prouver à qui que ce soit. L’honneur du Sénégal c’est d’aider son président à sortir en marchant sur le tapis rouge qu’on le déroule. La grande porte de l’histoire pour lui c’est de dire non à ses partisans », a laissé entendre Cheikh Tidiane Gadio.