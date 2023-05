Le ministre sénégalais de la Justice a répondu à Ousmane Sonko suite à sa dernière sortie qu’il a faite. Le leader du Pastef faisait notamment savoir qu’il ne se présenterait au Tribunal lors de la prochaine audience dans le cadre du dossier Adji Sarr que lorsque certaines conditions seront remplies. « Que rien ne sera plus comme avant quand je me rends au tribunal. Qu’on me laisse comparaitre librement sans être escorté de policiers ou de gendarmes », a-t-il déclaré dans un entretien avec Walf TV.

Ses avocats ont également rendu publique la demande qu’ils ont adressée au ministre. Ils demandaient notamment à l’autorité ministérielle d’autoriser l’homme politique sénégalais à « choisir librement son itinéraire, lever le siège de son domicile et laisser entrer ses partisans dans la salle d’audience ». Mais le ministre Ismaïla Madior Fall n’est pas allé par quatre chemins pour apporter une réponse à ses différentes doléances.

Selon les informations rapportées par Le Quotidien, le ministre aurait fait savoir que la Justice ne négocie pas avec des justiciables. « Si l’une des parties, en particulier l’accusé, fait défaut et ne comparaît pas le jour de l’audience, l’État appréciera et la loi s’appliquera selon les procédures régulières », a-t-il indiqué. Rappelons qu’au cours de ces dernières semaines, les partisans de l’opposant sénégalais ont manifesté plusieurs fois contre la procédure judiciaire dont il fait l’objet. Plusieurs décès ont été observés lors de ces différents mouvements d’humeur, notamment à Zinguinchor.