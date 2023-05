Les avocats de Ousmane Sonko ont voulu rendre visite à leur client le mardi 30 mai dernier à la cité keur Gorgui, mais en vain. Ils en ont été empêchés par les forces de l’ordre. Ils ont également été gazés par les limiers.« On nous a interdit d’accès pour aller voir notre client. Nous sommes accompagnés d’un huissier. Il est en train de faire les constats nécessaires. On va faire la procédure idoine », confient les avocats du leader de Pastef, Ousmane Sonko. Pour maître Elhadj Badara Ndiaye, il est hors de question de tolérer le traitement à eux infligé.

« Ce n’est pas normal, nous sommes dans un état de Droit. Ils n’ont pas le droit de nous gazer. Ce qui se passe dans ce pays est inadmissible », dénonce t-il. « Ousmane Sonko est en prison chez lui. Il est en cellule. Il ne peut pas sortir de chez lui. Personne ne peut avoir accès à lui. C’est grave », affirme maître Khoureychi Bâ. Privé de liberté à domicile, Ousmane Sonko n'a pas manqué de lever sa voix contre cette mesure qui selon lui est illégale et qui constitue une violation de ses droits fondamentaux. « Au nom de quoi, dans un pays qui se dit démocratique, on peut séquestrer un citoyen qui n'a de tort que d'être un opposant ferme et farouche au régime du président Macky Sall, sans aucun soubassement judiciaire », a-t-il déploré lundi dernier. Cependant, d'après le ministre Sénégalais de l'intérieur, cette mesure a été prise contre Ousmane Sonko dans le but de "préserver la sécurité nationale".