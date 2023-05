Le Grand Parti de Malick Gackou et la République des Valeurs de Thierno Alassane Sall ont donné une réponse défavorable à l'appel au dialogue du président sénégalais Macky Sall. ‹‹ Le Grand Parti (GP) ne répondra pas à l’invite au dialogue du chef de l’État Macky Sall ››, a annonce Malick Gackou. Pour la République des Valeurs, dialoguer avec Macky Sall revient à « valider sa candidature ».

« Le Grand Parti ne participera à aucun dialogue totalement en porte-à-faux avec les intérêts supérieurs de la nation et dans un contexte qui met en exergue la persécution du parti Pastef et de son Président Ousmane Sonko », indique le président du GP à travers un communiqué. Malick Gackou notifie que la coalition Yewwi Askan Wi dont il est membre, doit rester soudée pour défendre vaille que vaille la démocratie et l’expression plurielle des libertés en République du Sénégal.

Cet appel de Macky Sall est un piège selon RV. « Chaque fois que Macky Sall a appelé au dialogue, il avait déjà fini de poser des pièges par lesquels il entendait réduire l’opposition « à sa plus simple expression », avec la complicité de certains partis politiques », souligne le Cercle des Cadres de la République des Valeurs. « Il est à craindre, néanmoins, que des partis politiques ont déjà engagé de manière souterraine, et cela depuis des lustres, des négociations avec Macky Sall dont il convient d’habiller les conclusions par un semblant de Dialogue. Si Macky Sall était réellement animé de sérieuses intentions de dialogue, il les aurait mises en œuvre ››, ajoute la République des Valeurs.