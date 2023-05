Dans son discours prononcé hier, mardi 16 mai, lors de l’ouverture de la Semaine numérique au Grand Théâtre de Dakar, le président de la République du Sénégal Macky Sall s'est indigné du mauvais usage que font des réseaux sociaux, bon nombre d'africains et en particulier des sénégalais. « Il nous faut aussi faire face au défi des réseaux sociaux. Nous assistons aujourd’hui à une dérive sans précédent sur les réseaux sociaux avec la manipulation et les fake news qui y sont distillées à foison », déclare t-il.

Macky Sall trouve que le numérique doit être perçu comme un formidable outil de raffermissement des relations humaines et non comme un instrument de diffusion de la haine, de la désinformation et de la violation permanente des droits humains. Il

rassure ses compatriotes que son gouvernement va assurer convenablement ses responsabilités face aux effets pervers dans le respect strict des lois et règlements. Cependant, le Président de la République du Sénégal invite chaque sénégalais à faire preuve de responsabilité dans l'usage de l'Internet.

Article similaire Macky Sall affirme qu’il peut se présenter en 2024, risque de tensions au Sénégal En Afrique, plus précisément dans la sous-région ouest-africaine, la plupart des pays ont mis le verrou sur le nombre de mandats présidentiels. Mais une fois…

Au Sénégal, la semaine numérique de cette année est basée sur le thème: « le numérique facteur de développement économique et social ». Macky Sall trouve que les pays africains doivent mettre les bouchées doubles pour ne pas rester en marge de la révolution du numérique qui se révèle indispensable pour le développement du monde entier. Alors, il est engagé à prendre les dispositions nécessaires pour que son pays puisse tirer profit du numérique. ‹‹ Nous voulons mobiliser tous les leviers pour l’éclosion des talents et la promotion d’entrepreneurs compétents afin d’atteindre l’objectif d’une contribution du numérique de 10% au PIB National à l’horizon 2025 ››, a affirmé le Président Sénégalais Macky Sall.