Le leader du Pastef a profité d’une sortie médiatique qu’il a faite ce lundi pour rejeter l’appel lancé par le président sénégalais à l’endroit des parties de l’opposition. Ousmane Sonko qui est au cœur d’une flopée d’affaires devant la justice sénégalaise, fait savoir que c’est juste un moyen trouvé par le président sénégalais pour diviser les partis d’opposition.

« Pour le peu qu’on en sait, sous ce format actuel, c’est un appel au dialogue pour liquider et isoler Ousmane Sonko et le Pastef pour casser l’opposition en donnant un bonbon à chacun. C’est un dialogue pour valider une troisième candidature anticonstitutionnelle. Notre génération ne peut pas entrer dans ce deal-là, jamais ! », a déclaré Ousmane Sonko en guise de réponse à l’appel lancé par le président sénégalais lors d’une interview à la radio à l’occasion de la fête de l’Aïd. Il demandait aux forces politiques de son pays de venir dialoguer avec lui.

La réponse formelle d’Ousmane Sonko intervient alors que plusieurs leaders de l’opposition ont donné leur accord pour que ce dialogue ait lieu. Il s’agit par exemple de la formation politique de l’ancien président sénégalais Abdoulaye Wade. En réponse à l’appel de Macky Sall, le PDS indique que « le dialogue politique est une vieille tradition sénégalaise ». Il espère également que ceci permettra d’aboutir à l’organisation d’une « élection présidentielle libre, ouverte, inclusive et transparente ».

Des démembrements du parti de l’opposant de Khalifa Sall ont également donné leur avis pour participer au dialogue. Rappelons tout de même que ce sujet qui divise l’opposition sénégalaise intervient dans un contexte où une plateforme a été mise sur pied dans le but de combattre un troisième mandat du président sénégalais. A moins d’un an de la prochaine élection présidentielle au Sénégal, les forces politiques de l’opposition se sont rassemblées au sein de la plateforme dénommée « Mouvement des forces vives du Sénégal F24 ». Il s’agit d’un creuset qui comporte plusieurs patrons de l’opposition dont le leader du Pastef Ousmane Sonko. En plus de formations politiques de l’opposition, le mouvement a également enregistré l’adhésion de plusieurs organisations de la Société Civile ainsi que de personnalités indépendantes.