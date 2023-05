Après sa condamnation à six mois de prison avec sursis par la Cour d’appel de Dakar, le leader de Pastef soutient que ce verdict est de nul effet sur son éligibilité. Il rassure ses militants et partisants que sa candidature aux élections présidentielles de 2024 est toujours garantie. ‹‹ Je suis et reste plus que jamais candidat à la présidentielle. Il n’existe pas une créature sur terre qui peut m’empêcher d’être candidat à cette élection ››, dixit Ousmane Sonko.

Le président de Patriotes africains du Sénégal pour le travail, l'éthique et la fraternité (Pastef) se montre prêt et plus que déterminé à affronter tout obstacle qui se dressera sur son chemin pour l'empêcher d'être candidat aux elections présidentielles de 2024. « Nous vous rassurons que nous sommes plus que jamais déterminés à aller jusqu’au bout de ce combat, à en finir avec le régime de Macky Sall. Ousmane Sonko est et reste candidat à la Présidentielle. En-dehors de la volonté divine, il n’existe pas une créature sur terre qui peut m’empêcher d’être candidat à cette élection », a déclaré Ousmane Sonko.

‹‹ Rien ne peut m’atteindre et chaque acte posé est une motivation supplémentaire à en finir avec le régime de Macky Sall ››, ajoute Ousmane Sonko. En effet, le lundi 8 mai dernier, l'opposant sénégalais Ousmane Sonko à été condamné à six mois de prison avec sursis lors d'un procès en appel pour diffamation. Il devrait également payer une amende de 200 millions de francs CFA (300 000 euros) de dommages et intérêts au ministre du Tourisme Mame Mbaye Niang qui est le plaignant. Le leader de Pastef trouve que ce verdict est d'une gravité extrême car il estime que c'est la preuve d'un banditisme judiciaire.