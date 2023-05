L’affaire Adji Sarr continue de défrayer la chronique au Sénégal. En effet, ce mercredi, un procureur de Dakar a requis dix ans de réclusion criminelle pour viols contre Ousmane Sonko. Pour l’heure, le jugement a été mis en délibéré et la sentence sera prononcée le 1er juin prochain. Au cours du procès, la masseuse professionnelle a maintenu qu’elle avait été violée à plusieurs reprises par l’homme politique sénégalais dans le salon de beauté dans la capitale sénégalaise.

Elle a également maintenu les accusations de menace de mort dont elle aurait fait l’objet depuis le début de cette affaire au Sénégal. De son côté, l’opposant sénégalais a toujours balayé du revers de la maison les différentes accusations, même s’il reconnaît être allé dans le salon pour soulager son mal de dos. Le procureur a également dans son viseur la patronne du salon de beauté. Il a été requis contre cette dernière 5 ans de réclusion criminelle pour complicité de viols et une amende de 100 000 de FCFA, et un an pour incitation à la débauche et diffusion d’images contraire aux bonnes mœurs.

Article similaire Sénégal: Ousmane Sonko subit un revers dans le dossier Adji Sarr L’opposant sénégalais Ousmane Sonko n’est pas au bout de ses peines. En effet, dans un contexte où l’affaire qui l’oppose au ministre Mame Mbaye Niang continue…

L’homme politique sénégalais pour sa part a brillé par son absence au procès. Il y a quelques jours, lors d’une sortie médiatique, Ousmane Sonko faisait savoir qu’il ne se présenterait au tribunal que si les conditions pour sa sécurité étaient réunies. « Ousmane Sonko a refusé de ne pas répondre à la convocation qu’il a régulièrement reçue et c’est son droit. Les gens ont fait croire qu’il y avait une ordonnance de prise de corps et cela a engendré des difficultés », a confirmé l’avocat général qui a été cité par seneweb.