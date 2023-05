L’opposant sénégalais Ousmane Sonko fait toujours la Une des médias. Selon une annonce qui a été faite par le média Les Échos, les avocats du leader du Pastef ont saisi la Cour Suprême pour contester la décision rendue par la Cour d’appel de Dakar, le 8 mai dernier. Il avait été condamné quelques jours plus tôt pour diffamation et d’injures publiques. La Justice qu’il a défiée au cours de ces dernières semaines l’a condamné à peine de six mois assorti du sursis, et 200 millions F CFA à payer au plaignant.

Cette situation le rend ainsi inéligible à la prochaine élection présidentielle à laquelle il est candidat. Le 8 mai dernier, le président du Pastef a préféré être absent au tribunal dans le cadre de ce procès. En effet, il avait fait savoir qu’il ne se présenterait pas au Tribunal de Dakar le lundi dans le cadre de l’affaire qui l’oppose au ministre Mame Mbaye Niang. Selon les précisions apportées par le média Pressafrik.com, l’homme politique sénégalais a fait savoir qu’il en sera désormais ainsi tant que la justice de son pays ne prendra toutes les dispositions pour assurer sa sécurité.

Article similaire Sénégal: Sonko défie de nouveau la justice L’opposant sénégalais Ousmane Sonko a une fois encore défié la justice sénégalaise. En effet, il a fait savoir qu’il ne se présentera pas au Tribunal…

(La Nouvelle Tribune) (La Nouvelle Tribune)

« Ce n’est plus de la justice mais du banditisme judiciaire. J’ai décidé dans le cadre de ma campagne de désobéissance civile de ne plus collaborer avec la justice. Si la justice ne peut pas m’assurer la sécurité je ne répondrai pas la convocation. J’ai pris cette décision ferme et je l’assume », avait-il déclaré formellement. Il a également profité de cette occasion pour lancer un appel à l’endroit de ses détracteurs.