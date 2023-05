En 2023, le marché de la rencontre ne cesse de connaître des modifications et évolutions offrant toujours plus de possibilités aux hommes et femmes en quête d'un plan d'un soir ou de l'âme soeur. Selon le site Satistica.com, le marché de la rencontre devrait atteindre plus de 440 millions d'utilisateurs inscrits d'ici la fin 2023. Une aubaine pour les applications, sites, forums et comparateurs en tout genre dédiés au monde de la rencontre en ligne. Mais alors, quel est la place réelle de chacun de ces outils dans cet écosytème du dating virtuel ? Découvrez tout ceci ici.

Le "boom" des applications de rencontres généraliste

La très célèbre application américaine : Tinder, considérée comme la N°1 des applications de rencontres pour un plan d'un soir selon Satistica.com et le guide des rencontres en ligne : DatingWiiz.com, est présente dans plus de 40 pays et compte plus de 104,2 millions d'utilisateurs (source : DatingWiiz.com page Tinder). Mais Tinder n'est pas seule, Bumble ou encore Happn offre le même système de swipe permettant aux utilisateurs de trouver l'âme soeur ou un plan d'un soir en un seul coup de main.



Des applications qui ne cessent de voir leurs chiffres de fréquentation grimper avec des jeunes hommes et femmes privilegieant la rencontre en ligne au profit des rencontres physiques au sein de bars ou boîtes de nuits. Une facilité à envoyer des messages derrière un écran qui permet aux hommes et femmes timides de tout de même faire des rencontres sans avoir la peur d'un refus en public.

Les sites de rencontre et l'avancé de leurs chiffres

Toujours dans la course au marché du dating, les célèbres sites de rencontre Meetic, Elite Rencontre ou encore eDarling cumulent des centaines de millions de membres, dépassant généralement la trentaine en âge oyen et offrant des abonnements la plupart du temps payants à leurs utilisateurs. Comptant eux aussi leurs applications de rencontre dédiées, ces sites procurent moins de Dopamine (source : https://www.arte.tv/fr/videos/085801-001-A/dopamine/), mais offrent la même finalité que les applications de rencontres.



Des sites de rencontres qui ont généré en 2023 plus de 186 Millions d'euros de chiffres d'affaires avec une part de 12,7% de CA en France contre 21,9% aux Etats-Unis. Des chiffres particulièrement conséquents aux USA puisque le marché génère un peu plus de 2420 Millions d'euros en 2023 également.

Un avenir radieux pour la rencontre en ligne ?

A l'horizon 2024, le marché de la rencontre semble croître constamment laissant naître de nombreuses applications et sites dédiés à la rencontre et de plus en plus nichés afin de satisfaire les envies des hommes et femmes présents sur ces outils. Une bonne nouvelle pour les profesionnels de la rencontre qui voient leurs chiffres d'affaires s'envoler et des jeunes de plus en plus intéressés par ces différents outils.



Les mastodontes et géants du secteurs peuvent se frotter les mains avec notamment l'émergence économique de pays comme le Brésil, l'Inde ou certains pays d'Afrique qui pourraient bien à l'avenir dépasser certains chiffres d'ores et déjà atteints par la France et d'autres pays européens ayant peut-être ateint leur maturité sur ce marché si concurrentiel de la rencontre en ligne .