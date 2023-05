Depuis janvier dernier, les utilisateurs de smartphones Samsung utilisant les versions 11, 12 et 13 du système d'exploitation Android de Google ont vécu avec une épée de Damoclès au-dessus de leurs têtes, une faille de sécurité informatique qui leur était complètement inconnue. Selon un rapport publié en mai par l'Institut national des normes et de la technologie des États-Unis, cette vulnérabilité offrait aux cyber-pirates une porte d'entrée insoupçonnée pour contourner le système de protection de l'appareil. C'est un sérieux coup dur pour les propriétaires d'appareils Samsung.

La faille de sécurité, concrètement, permet de contourner la distribution aléatoire de l'espace d'adressage (ASLR), une technique essentielle de sécurité informatique visant à protéger les données stockées dans la mémoire de l'appareil. Cette vulnérabilité est particulièrement préoccupante car elle permet aux attaquants d'installer des logiciels malveillants sur les appareils, offrant ainsi la possibilité de dérober des données sensibles.

Ce n'est pas la première fois que Samsung se retrouve dans une situation embarrassante en ce qui concerne la sécurité de ses appareils. Cette nouvelle déconvenue rappelle douloureusement les précédents déboires de la marque sud-coréenne, notamment avec l'affaire des batteries explosives de la série Note 7 en 2016. Ces incidents répétés soulèvent des questions sur la robustesse des protocoles de sécurité de Samsung et sur l'attention accordée à la protection des données personnelles de ses utilisateurs.

Pour résoudre ce problème, Samsung a rapidement travaillé avec Google pour déployer une mise à jour logicielle. En installant cette mise à jour, les propriétaires d'appareils Samsung peuvent corriger cette faille et protéger leurs données. Néanmoins, cette situation souligne une fois de plus l'importance cruciale de la sécurité informatique dans notre monde de plus en plus numérique, et rappelle que même les géants de la technologie ne sont pas à l'abri des failles de sécurité.