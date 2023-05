L’opposant sénégalais Ousmane Sonko a profité d’un entretien exclusif qu’il a accordé à Walf TV et repris par le média Senego pour accuser de nouveau Macky Sall d’être le véritable instigateur de ses problèmes judiciaires. Pour l’homme politique, l’objectif qui est visé est de l’empêcher de se présenter à la prochaine élection présidentielle. Évoquant l’affaire relative à la masseuse professionnelle Adji Sarr, il indique qu’« Il n’y a rien dans le dossier ».

Ce fut l’occasion pour lui de donner les conditions dans lesquelles il pourrait se présenter au tribunal lors de la prochaine audience. « Que rien ne sera plus comme avant quand je me rends au tribunal. Qu’on me laisse comparaitre librement sans être escorté de policiers ou de gendarmes », a-t-il déclaré. « Macky Sall pense que ce qui s’était passé en mars 2021, c’est une humiliation, raison pour laquelle il met les bouchées doubles pour m’arrêter.Qu’il essaie, il verra », poursuit-il. Rappelons que depuis quelques semaines, l’actualité est dominée par les problèmes judiciaires de l’opposant sénégalais.

En effet, après le déboire rencontré par l’opposant sénégalais devant la cour suprême, le procès avait été prévu pour ce mardi 16 mai. Mais la justice sénégalaise a décidé de renvoyer le procès au 23 mai. Cette affaire dans laquelle l’homme politique sénégalais est accusé de viol suscite tout de même beaucoup de remous au sein de la population. Il avait également écopé d’une condamnation dans le cadre d’une affaire qui l’oppose au ministre Mame Mbaye Niang. Tout ceci n’est pas de nature à favoriser son élection à la tête du Sénégal.