Selon Cyriaque Dossa, président de la Cour de Répression des Infractions Économiques et du Terrorisme (Criet), plus de 700 personnes se sont retrouvées derrière les barreaux pour terrorisme. Il a dévoilé cette information lors d’une conférence à la Chaire Unesco de l’Université d’Abomey-Calavi (UAC) le vendredi 19 mai 2023. Laquelle conférence a porté sur ‹‹ Justice et extrémisme violent tendant au terrorisme ››.

D'après le président de la Cour de Répression des Infractions Économiques et du Terrorisme , le code pénal en vigueur au Bénin prévoit la condamnation à perpétuité pour toute personne reconnue coupable de terrorisme. Cyriaque Dossa ajoute que toute personne informée d’un projet d’attaque terroriste qui n’informe pas les autorités risque une peine d'emprisonnement ferme allant de 8 à 10 ans. Les 700 personnes détenues dans les prisons pour des faits de terrorisme sont des ressortissants de neuf pays dont le Bénin, le Niger, le Burkina Faso et le Nigeria. Ceux-ci seront fixés sur leur sort conformément au code pénal et au code du numérique précise Cyriaque Dossa président de la Cour de Répression des Infractions Économiques et du Terrorisme. Dans le cadre de la lutte contre le terrorisme, les forces de défense et de sécurité du Bénin reçoivent continuellement des formations de renforcement de capacité. Également, elles disposent de plus en plus d'équipement afin de mener à bien ce combat.