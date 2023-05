L'histoire incroyable d'une enseignante de maternelle en Chine fait sensation alors qu'elle démissionne de son poste après avoir gagné l'équivalent de 10 ans de salaire lors d'une seule diffusion en direct. Huang, une éducatrice talentueuse, s'était déjà fait connaître sur la plateforme Douyin, (nom chinois de Tiktok) grâce à ses vidéos enseignant des comptines à ses élèves. Ses vidéos ont rapidement gagné en popularité, cumulant des centaines de milliers voire des millions de vues.

Lorsqu'elle a finalement décidé de répondre aux demandes de ses fans et de réaliser une diffusion en direct, Huang ne s'attendait pas à une telle réponse. Dès le début de la diffusion, ses spectateurs lui ont envoyé une pluie de dons en espèces. Elle aurait ainsi gagné entre 400 000 et 500 000 yuans, dépassant largement son salaire mensuel d'enseignante qui s'élèvait à environ 3 000 yuans. Dans un mélange de joie et de gratitude, Huang a exprimé sa surprise en déclarant : "Je suis si heureuse, en une journée de diffusion en direct, j'ai gagné plus de 10 ans de salaire. Merci à tous !".

Cet incroyable succès a conduit Huang à prendre une décision audacieuse. Elle a décidé de démissionner de son poste d'enseignante pour se consacrer pleinement à ses activités de diffusion en direct. Elle a même signé un contrat avec une société de gestion de talents, ce qui lui a permis de gagner plus de 2 millions de yuans lors de ses trois premières diffusions en direct. Huang est devenue un exemple inspirant de l'impact des médias sociaux, où la passion et le talent peuvent transformer la vie d'une personne du jour au lendemain.

Cette histoire met en lumière la puissance des médias sociaux dans la création de nouvelles opportunités. Grâce à sa créativité et à son engagement envers l'enseignement, Huang a réussi à attirer une audience fidèle et à transformer sa passion en une carrière florissante. Sa décision de démissionner pour poursuivre ses activités de diffusion en direct est un rappel que parfois, les chemins les plus surprenants peuvent mener au succès et à l'épanouissement personnel.