Le président de la République Patrice Talon a visité le temple des pythons de Ouidah et la Forêt Sacrée de Kpassè. Patrice Talon a effectué cette visite touristique ce jeudi 25 mai 2023 en compagnie du ministre en charge des Infrastructures, du cadre de vie et du développement durable, José Tonato et de José Pliya. Dans le cadre de la reconstruction du temple des pythons de Ouidah conformément au Programme d’action du gouvernement (PAG2), une délégation constituée du président de la République Patrice Talon, du ministre en charge des Infrastructures, du cadre de vie et du développement durable, José Tonato et de José Pliya s'est rendue au temple des pythons à Ouidah ce jeudi 25 mai 2023.

En présence des sages et des têtes couronnées de la ville historique, cette délégation a également visité la Forêt Sacrée de Kpassè. Pour le président de la République Patrice Talon, le domaine du tourisme a un poids très important dans un processus de développement. Alors même que depuis 2016, le gouvernement du Bénin a engagé d'importantes réformes dans le secteur touristique. Également, d'énormes investissements ont été faits dans le tourisme pour la destination Bénin dont le lancement est projeté pour 2024.