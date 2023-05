Le dimanche 14 mai 2023 a lieu l'élection présidentielle en Turquie

Pouvoirs du président

Selon la Constitution de 1982, amendée en 2017, la Turquie est une république à régime présidentiel, dont les pouvoirs du chef de l'État ont été considérablement étendus. En plus du pouvoir exécutif, le président nomme un vice-président et les ministres du gouvernement. Il est le commandant en chef suprême des forces armées et exerce un contrôle sur le pouvoir judiciaire.

Processus électoral

Selon la nouvelle Constitution (2017), le président est élu au suffrage universel pour un mandat de 5 ans, et est rééligible une fois.

L'élection est basée sur un scrutin uninominal majoritaire à un tour. Mais si aucun candidat n'obtient plus de 50% des voix au premier tour, un second tour est organisé deux semaines plus tard entre les deux candidats ayant obtenu le plus grand nombre de suffrage au premier tour.

Article similaire Une étudiante gabonaise retrouvée morte en Turquie : les africains se mobilisent Le 25 mars, le corps sans vie de Jeannah Danys Dinabongho Ibouanga, une jeune étudiante gabonaise de 18 ans, a été retrouvé à Karabuk, en…

(La Nouvelle Tribune) (La Nouvelle Tribune)

Peuvent se porter candidats, les citoyens turcs âgés au moins de 40 ans, ayant fait des études supérieures et ayant servi dans l'armée.

Le droit de vote est réservé à tout citoyen âgé de plus de 18 ans. Les militaires et les sous-officiers des forces armées turques, les cadets et les prisonniers ne peuvent pas participer au scrutin.

Situation à l'approche des élections

En mars dernier, le président Erdogan (au pouvoir depuis 2003), a signé un décret fixant la date des élections au 14 mai. Selon le dirigeant turc, ce report était nécessaire pour que l'expression du choix des citoyens ne soit pas entravée par la saison touristique, les fêtes religieuses et les examens dans les établissements scolaires en juin.

Il faut noter que le scrutin de cette année s'inscrit aussi dans un contexte particulier lié d’une part à une crise socio-économique sévère déclenchée par la pandémie de covid-19, et d’autre part au tremblement de terre meurtrier qui a fait plus de 50.000 morts. Par ailleurs, la politique de baisse des taux directeurs de la Banque centrale a entraîné une hausse de l'inflation et une dévaluation de la livre turque.

Élections de 2023

Trois candidats sont en lice pour le scrutin du 14 mai prochain: le président Recep Tayyip Erdogan sera face à Kemal Kiliçdaroglu (parti républicain du peuple) et à l'ancien député Sinan Ogan, le candidat de l'alliance ATA. Muharrem Ince, le candidat du parti de la patrie (Memleket partisi), a annoncé qu'il se retirait de la course présidentielle, trois jours avant le scrutin.

Selon un sondage réalisé par la société turque Areda Survey, le président Erdogan pourrait obtenir 50,8% des voix, contre 41,9% pour son principal rival Kılıçdaroglu et 3,6% pour Sinan Ogan (l’ex-candidat Ince était crédité de 3,7% des voix, selon un sondage fait début mai). À l’opposé, les données de l'institut de sondage turc ORC montrent que Kılıçdaroglu pourrait obtenir 48% de voix au premier tour, Erdogan 44% et Ogan 3,1%. (avec TASS)