La relation entre la Russie et la Biélorussie deux pays alliés de longue date, s'est renforcée au cours des dernières années. Et la guerre en Ukraine qui a éclaté l'année dernière n'a pas ébranlé les liens forts entre les dirigeants des deux pays. A plusieurs depuis le début de l'offensive russe, le président Alexandre Loukachenko comme plusieurs alliés du président de la Fédération de Russie Vladimir Poutine n'a pas marchandé son soutien à Moscou. Au contraire, la guerre en Ukraine a été perçue comme une menace commune, renforçant la coopération militaire et stratégique entre les deux pays. C'est dans ce contexte que plusieurs médias internationaux qui ont cité une opposante biélorusse ont annoncé le décès de 5 soldats biélorusses qui combattaient aux côtés de forces de Kiev.

Le régiment biélorusse Kastus Kalinouski en deuil. Les volontaires biélorusses de ce régiment engagés aux côtés des forces ukrainiennes, ont été touché par une tragédie lors des violents affrontements à Bakhmout. Cinq membres de ce régiment de volontaires biélorusses qui se battaient aux côtés des forces ukrainiennes ont en effet perdu la vie lors des combats à Bakhmout, dans l'est de l'Ukraine. L'annonce a été faite par Svetlana Tikhanovskaïa, une figure de l'opposition biélorusse en exil, qui a exprimé sa tristesse devant cette perte tragique. Certains membres de ce régiment de volontaires biélorusses ont pris les armes contre Moscou, soutenant ainsi l'Ukraine dans son conflit avec la Russie.

Selon Svetlana Tikhanovskaïa, parmi eux, figurait un commandant qui a été tué alors qu'il aidait à évacuer des blessés. "J'ai le coeur brisé d'apprendre la mort de cinq membres du régiment biélorusse Kastus Kalinouski combattant à Bakhmout. Le régiment a rapporté qu'un commandant a été tué alors qu'il aidait à évacuer des blessés", a affirmé Svetlana Tikhanovskaïa sur le réseau social de microblogging Twitter rapporte plusieurs médias occidentaux depuis quelques minutes. Ces dernieres semaines, les combats se sont intensifiés à Bakhmout, une ville ukrainienne que Moscou et les forces du groupe paramilitaire Wagner veulent contrôler.