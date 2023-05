L'armée ukrainienne a annoncé avoir accompli une prouesse historique dans sa guerre contre la Russie. Selon le général ukrainien Mykola Oleshchuk, les forces de défense ukrainiennes auraient abattu un missile hypersonique russe de type Kinjal, réputé pour être invincible. Rappelons que le président Poutine avait vanté l'invincibilité de ce type de missile. Pour l'instant, il convient de préciser que rien ne prouve que l'information ukrainienne soit vérifiée.

L'événement historique se serait déroulé dans la nuit du mercredi 3 au jeudi 4 mai 2023, vers 2h30, alors que les forces russes menaient des frappes en Ukraine. Selon l'armée de l'air ukrainienne, le missile aurait été abattu par un système de défense aérienne Patriot, une des dernières livraisons américaines à l'Ukraine. Si cet exploit était confirmé, cela donnerait un avantage aux patriot américains dans la course aux armements.

Il y a quelques années, le président russe Vladimir Poutine a présenté un nouveau missile hypersonique, affirmant qu'il est pratiquement indestructible et capable de contourner n'importe quel bouclier antiaérien. Les premiers missiles faisaient partie d'une nouvelle génération militaire et visent à renouveler le parc militaire russe. La Russie a sérieusement dépassé les États-Unis dans la production d'armes hypersoniques performantes, d'après le directeur du département pour la non-prolifération et le contrôle d’armements du ministère russe des Affaires étrangères, Vladimir Iermakov. Toutefois, il a souligné que la Russie "ne nourrit pas d’illusions", car les États-Unis sont un pays de haute technologie avec un budget militaire important, et il est probable qu'ils rattrapent leur retard dans le futur.

Le développement d'armes hypersoniques est au cœur de la compétition entre la Russie et les États-Unis, les deux pays intensifiant leurs recherches et développements dans ce domaine pour améliorer leur capacité militaire. Bien que la Russie ait actuellement un avantage, il est clair que les États-Unis ne sont pas prêts à abandonner la compétition et continueront à investir dans cette technologie à l'avenir. L'annonce d'une interception ukrainienne devrait redonner le sourire aux USA.