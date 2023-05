Alors que les soldats russes remplacent progressivement les combattants de Wagner, une sombre nouvelle émerge. Evguéni Prigojine, le patron de Wagner, a annoncé dans une vidéo que le retrait de ses soldats avait commencé tôt jeudi et que le transfert des positions de Wagner se poursuivrait jusqu'au 1er juin. Parallèlement à cette transition, des médias ont annoncé le meurtre d'un combattant qui venait de rentrer de Bakhmout. L'information a été également confirmée par un compte officiel sur Telegram qui relaie régulièrement les informations de la guerre. Un homme identifié uniquement sous le nom de Yury S. a été abattu mercredi soir alors qu'il fêtait son retour dans un village de la région d'Irkoutsk, selon des informations locales.

Yury S., de retour de la zone de guerre à peine un jour plus tôt, célébrait son retour au pays avec ses amis et ses proches lorsqu'un événement tragique s'est produit. Au milieu des festivités, une dispute a éclaté entre Yury et une connaissance. Cette dernière, dans un accès de colère, a sorti une arme à feu et a tiré sur Yury, le tuant sur-le-champ. Les raisons officielles du meurtre restent pour l'heure inconnues. La police a été informée de l'incident et l'auteur présumé du coup de feu est actuellement entre les mains des forces de l'ordre. Il est probable qu'une enquête officielle soit lancée pour faire toute la lumière sur cet incident tragique.

Le post Telegram, partagé le 24 mai, détaille les circonstances de la tragédie. Selon ce dernier, Yury S. et un homme nommé Konstantin étaient en train de boire ensemble pour célébrer le retour de Yury de la zone de conflit. Cependant, une dispute a éclaté entre les deux hommes, et Konstantin a sorti une arme et a tiré sur Yury. Konstantin a ensuite lui-même appelé la police et est maintenant en garde à vue, sous le coup d'une accusation de meurtre.